Castellanos concentrato sui social in vista di Lazio-Juventus

Poche ore e lo stadio Olimpico diventerà la location per la sfida Champions League tra Lazio-Juventus. Un match che a tre giornate dal termine non può che esser definito decisivo. I biancocelesti e i bianconeri si stanno giocando futuro, Europa e progetto societario. La concentrazione è ai massimi livelli e pochi minuti fa è trapelato da uno di quelli che saranno i protagonisti della partita, ovvero Taty Castellanos. La prima punta della Lazio ha postato infatti, tra le stories Instagram, la copertina della sfida con lui protagonista.

La storia Instagram del calciatore della Lazio

I gol di Castellanos contro la Juventus

La punta argentina ha dimostrato di essere un tassello fondamentale nello scacchiere di Marco Baroni. Ogni volta che era assente l'intera squadra è andata in affanno, sia dal punto di vista di reti segnate sia per il gioco espresso in campo. Domani ci sarà e già lo scorso anno ha dimostrato che sa far male alla vecchia signora. In occasione infatti della semifinale di coppa Italia, Castellanos, ha segnato una doppietta importante, con due bei gol ed andando vicino ad eliminare la Juventus dalla coppa.