Lazio, Dele-Bashiru è una scommessa per Sarri: esordio a Como per conquistare fiducia e ruolo

Centrocampo da reinventare, e tocca subito a lui. Fisayo Dele-Bashiru deve convincere: il tecnico biancoceleste lo ha inserito tra le novità da testare accanto ad altri esperimenti. L’ex Sheffield Wednesday farà il suo debutto ufficiale con la maglia della Lazio, in un ruolo chiave.

Dele-Bashiru sotto esame già da Como

Come riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Messaggero, Maurizio Sarri è abituato a lanciare giovani e a verificare sul campo le nuove risorse. Nel recente passato, ad agosto, era già capitato che a Empoli si ritrovassero in campo coppie inedite come Akpa-Akpro e Milinković, o che, in avvio di campionato, venissero promossi giocatori inizialmente considerati secondari. Lo stesso Basic, ad esempio, nel 2022 partì titolare a Lecce, prima di essere messo ai margini nelle settimane successive. Ora tocca a Dele-Bashiru, che ha mostrato buone doti fisiche e un temperamento da mezzala d’inserimento. Sarri vuole valutarlo per capire se può diventare un’alternativa credibile in un reparto che deve ancora trovare gli equilibri giusti.

Sarri punta sulla crescita del giovane nigeriano

Il centrocampista nigeriano, classe 2001, è cresciuto calcisticamente tra Manchester City e Sheffield, poi ha avuto esperienze in Turchia con il Hatayspor. Forte fisicamente, dinamico, può ricoprire più ruoli nella zona centrale. La partita di Como diventa, quindi, un test importante: l’allenatore vuole verificare sul campo quanto sia pronto a reggere il livello della Serie A, dopo la scorsa stagione con Baroni, considerata di “assestamento”. In allenamento ha già mostrato intensità, ma adesso servirà dimostrarlo anche in gara ufficiale. Per la Lazio, che cerca nuove soluzioni in mediana in un’estate senza possibilità di mercato, Dele-Bashiru rappresenta una possibile carta da giocare, anche in vista di una stagione lunga e in cui la squadra dovrà rilanciarsi.