Lazio, Taty vuole ripartire con i goal dopo un’estate difficile: ecco Como per convincere Sarri

A Como per ripartire con la Lazio: proprio nello stadio dove un anno fa mise a segno una doppietta, Taty Castellanos vuole rialzarsi dopo un’estate complicata. L’attaccante argentino non è riuscito finora a convincere del tutto: nelle amichevoli non ha brillato e in campionato ha faticato a imporsi, adesso dovrà dimostrare tutto sul campo.

Il Taty alla prova

Il ricordo della doppietta dell’anno scorso, contro l’Atalanta in Coppa Italia, resta un punto di riferimento. Ora però serve continuità: Sarri chiede gol pesanti e prestazioni solide per guadagnarsi spazio in una squadra che sta ancora cercando la sua identità offensiva. Il problema per Castellanos è che nella Lazio non esistono posti garantiti. Sarri alternerà lui e Dia in base alle esigenze tattiche e agli avversari. Quest’anno l’argentino parte in vantaggio sul centro 90º senegalese, ma il ballottaggio è apertissimo e sarà a lui conservare questo privilegio, ritrovando il goal. Nell’ultima amichevole ha guadagnato un brutto rosso, dimostrando nervosismo e poca gestione delle emozioni. A Como, davanti a un avversario che lotterà per salvarsi, ha la chance di mostrare di poter incidere davvero. Per ritrovare la serenità basterebbe stilare almeno un goal, dato che l’ultima marcatura risale al 23 aprile al monastico contro il Genoa, una rete stupenda, ma anche l’ultima fino alla fine della stagione a maggio.

Mercato e futuro

Come riporta l’edizione odierna del quotidiano La Gazzetta dello Sport, il Flamengo ha mostrato interesse, dimostrando di essere disposto a pagare una cifra pari a circa 25 milioni, ma la Lazio lo valuta almeno 40: una cifra molto alta che ha di fatto bloccato ogni trattativa. Castellanos, dal canto suo, non ha mai spinto per l’addio, anzi: ha ribadito più volte di voler restare e affermarsi con la maglia biancoceleste, contento che la società lo consideri fra gli “incedibili“. Ora la palla passa al campo. Dopo i lampi dello scorso anno, l’argentino deve confermarsi e diventare una certezza per la Lazio. Como può essere il punto di ripartenza, la gara giusta per dimostrare di poter decollare davvero. Castellano sa che questo periodo di digiuno dal goal è passeggero e che presto tornerà di nuovo a sorridere, magari già domenica a Como, quantomeno questo è il suo obiettivo.