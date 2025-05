Lazio, Pedro scrive ancora la storia: eguagliato un record dei tempi del Barcellona

Si è da poco concluso la 37ª giornata di Serie A e ci stiamo avviando verso l’ultima di questa stagione. Ancora le sorti dei biancocelesti non sono state totalmente delineate e occorrerà attendere il match casalingo, contro il Lecce per capire quale sarà il posizionamento in classifica.

Pedro è l’uomo del momento della Lazio

Domenica sera Lazio e Inter hanno disputato una partita importantissima e che vede come protagonista il biancoceleste Pedro, autore di una doppietta (goal e rigore all’ultimo minuto) che, non solo a impedito ai nerazzurri dell’ex Inzaghi l’aggancio al Napoli in ottica scudetto, ma ha consentito ai biancoceleste un importante e quasi insperato pareggio su un campo difficilissimo. Il campione spagnolo che ha vinto tutto (25 trofei), a quasi 38 anni, non solo se è ancora a casa alla Lazio per la Champions, ma all’improvviso decide le sorti dell’intero campionato italiano. Con la terza doppietta stagionale, Pedro vendica l’umiliante sei-zero dell’andata all’olimpico la Lazio ci tiene a tenersi stretto un giocatore del genere e, a fine campionato, occorrerà capire se sarà possibile rinnovare per un altro anno: d’altronde, pensare ad un addio sarebbe un vero e proprio sacrilegio.

Continua nella prossima pagina