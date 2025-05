Rocchi promuove Chiffi e il rigore concesso alla Lazio: “Revisione corretta perché…”

Si è appena conclusa la 37ª giornata di Serie A, un turno che è stato, in parte, determinante per delineare le sorti di questo campionato, in merito alla futura vincitrice dello scudetto (una fra Inter e Napoli) e soprattutto ai posizionamenti in Champions (il cui ultimo posto sarà guadagnato da Juventus, Roma o Lazio). Riflettori puntati in particolare su due partite di questa ultima giornata: Inter-Lazio e Parma-Napoli, con la pubblicazione di dialoghi completi fra campo e sala Var.

Rocchi promuove il rigore concesso alla Lazio: le sue parole

Al minuto 87 di Inter-Lazio, il giocatore dell’azzurro Bisseck tocca il pallone con il braccio in aria, procurando un pesantissimo rigore a favore dei biancocelesti che porterà poi al risultato di 2-2. Tale decisione ha suscitato parecchie proteste, soprattutto lato Inter. Rocchi, designatore arbitrale della Serie A, in occasione della trasmissione Open Var (Dazn), ha confermato la correttezza del rigore con le seguenti dichiarazioni:

Si parte dalla non punibilità, ma Bisseck porta il braccio verso il pallone e, quindi, il calcio di rigore è da assegnare. La posizione di Chiffi non è delle migliori, si perde la dinamica del tocco. Mi rendo conto sia difficile da accettare, ma la revisione è corretta.

La chiamata del Var e l’audio

Nel video mostrato durante la trasmissione viene condiviso anche l’audio in cui il Var consiglia all’arbitro in merito alla decisione.

Fa un movimento, però vienila a valutare.

Infatti, Chiffi decide di osservare da vicino l’azione e, solo in seguito, conferma la sua decisione.