Napoli-Lazio, Hernanes illumina con spiegazioni tecniche

Oramai stanno diventando virali i suoi video social in cui spiega a fondo situazioni calcistiche analizzando in modo approfondito i lati tecnici del calcio. Hernanes stavolta va a spiegare ciò di cui era altamente specialista, ovvero un calcio di punizione. L'episodio è quello di Kvaratskhelia, il suo tiro su calcio da fermo ha sfiorato il palo facendo sobbalzare il tifoso della Lazio. Il profeta spiega perchè, fortunatamente, il pallone non ha inquadrato lo specchio della porta, cosa che se fosse avvenuta sarebbe stata sicuramente il gol vantaggio per il Napoli.

Il video social

Incantevole spiegazione dell'ex fantasista della Lazio. Hernanes sviscera tutti i dettagli tecnici di una punizione perfetta, analizza inoltre quella di Kvaratskhelia che ha sfiorato il gol precisando il piccolo errore che può aver influito sulla sua conclusione. Inoltre il profeta mostra una sua punizione e il posizionamento corretto per impattare al meglio la sfera. Di seguito il video social:

I dettagli da vero laziale

Nel video in questione Hernanes mostra dei dettagli da tifoso biancoceleste sfegatato. In primis, la cosa che più risalta all'occhio è la maglia che indossa, quella dell'anniversario dei 10 anni dalla vittoria dell'eterna coppa Italia del 26 maggio contro l'altra squadra della capitale, match di cui lui fu partecipe ovviamente. L'altro dettaglio è il commento che accompagna il suo video su Instagram, dove si legge una pacata esultanza per la punizione che fortunatamente il giocatore georgiano del Napoli calcia fuori di poco.