Loftus-Cheek o Samardzic: la Lazio reinveste il tesoretto del Taty



Sarri apre all’arrivo di un giovane offensivo di prospettiva (attenzione a Ribeiro, Stassin e Madjo) ma chiede con decisione una mezzala di livello assoluto, insieme a Insigne, per ravvivare l’attacco della Lazio. Ritrova finalmente Rovella dopo il lungo stop. Contro il Napoli rientrano Guendouzi e Basic.

Strategia e compromessi sul mercato

Sono in corso valutazioni, dopo l’addio improvviso di Castellanos. Qualora fosse impossibile arrivare al centravanti indicato (Raspadori resta più vicino alla Roma, Oyarzabal rimane un obiettivo complicato), Sarri vuole convertire l’operazione in un innesto pesante a centrocampo. Bocciati Lucca, Pinamonti e Piccoli, profili proposti alla Lazio ma ritenuti inadatti alla filosofia del tecnico. L’allenatore condivide la linea: meglio rimandare il grande colpo offensivo a giugno e investire ora su un talento emergente (la talent room segue classe 2004/2005 tra Portogallo e Ligue 1), da far crescere dietro Dia e Noslin (le recenti prestazioni dell’olandese hanno convinto, ma serve maggiore continuità). Sarri è pronto ad accettare questa soluzione, a patto di puntare tutto su uno tra Loftus-Cheek e Samardzic (meglio profili top come Fabbian rispetto a Brescianini, obiettivo di Fabiani) per aumentare la qualità della Lazio. Nella visione del tecnico, così arriverebbero comunque più gol anche senza un vero bomber, magari inserendo l’esperto Insigne a fine mercato. Il tecnico aveva già contattato settimane fa Loftus-Cheek, pupillo dai tempi del Chelsea, ma l’ingaggio resta elevato: 4 milioni più bonus. Ruben è in scadenza 2027 e disponibile a diluire lo stipendio, ma la trattativa è complessa, anche per la presenza dell’ex ds Tare.