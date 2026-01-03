Cessione Taty, la Lazio non si ferma qui

Dietro le quinte agisce l’intermediazione dell’agente di Sarri, Paolo Busardò, che vanta relazioni solide con il Milan e con l’Atalanta del direttore sportivo D’Amico. In nerazzurro c’è Lazar Samardzic, profilo differente, più vicino al ruolo di trequartista e più giovane di sei anni rispetto a Loftus-Cheek (il serbo compirà 24 anni a febbraio, l’inglese è prossimo ai 30), ma serve il via libera di Palladino: «Lo considero un calciatore fondamentale, dotato di qualità, capacità di saltare l’uomo, tiro e talento». Complicato inserire pedine tecniche nella trattativa con Bergamo (Belahyane respinto – resta comunque nella lista per uno scambio con Ilic del Torino – mentre potrebbe riemergere Dele-Bashiru). Il centrocampo va snellito: Vecino, secondo quanto riportato da Il Messaggero, è in uscita e saranno valutate proposte per Guendouzi (attenzione sempre al Sunderland) fino all’ultimo momento. Nel frattempo però la Lazio mercato può contare finalmente su risorse economiche da investire, anche tramite obbligo di riscatto posticipato oltre giugno. La vendita del Taty al West Ham per 30 milioni (visite mediche completate ieri a Londra) rappresenta un capolavoro di Fabiani in questo avvio d’anno: acquistato per 16,3 milioni nel 2023, con valore residuo di 8,45 milioni (al 31 dicembre 2025), l’argentino genera una plusvalenza superiore a 21,5 milioni (nonostante i 3 destinati al New York City per il 15% sulla rivendita) e un risparmio complessivo di 2,88 milioni tra ammortamento e ingaggio.