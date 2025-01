Nuovo rinforzo in attacco per la Lazio Women: è ufficiale

La Lazio Women è attualmente settima in campionato e si prepara alla seconda parte di stagione per mettere al sicuro innanzitutto la salvezza con il campionato che riparte questo weekend con la squadra di Grassadonia che andrà a far visita al Sassuolo.

Grassadonia

La società si sta muovendo anche sul calciomercato e ha ufficializzato il primo acquisto: si tratta di Melania Martinovic dal Napoli.

Il comunicato della Lazio

La S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive della calciatrice Melania Martinovic dal Napoli Femminile. Attaccante romana classe 1993, Martinovic in carriera ha vestito le maglie prestigiose, tra le altre, di Sassuolo, Fiorentina, Sampdoria e Como Women con cui ha realizzato sei reti in ventiquattro presenze. Benvenuta Melania!

