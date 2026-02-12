Lazio-Atalanta, svelato l'arbitro del match: i precedenti
In vista di Lazio-Atalanta, in programma sabato 14 febbraio alle ore 18:00, è sto svelato il direttore di gara, ecco i precedenti
Il terzo impegno settimanale per la Lazio si avvicina, infatti, dopo essere riuscita a sconfiggere il Bologna ai calci di rigore e, di conseguenza, essere passata alle semifinali di Coppa Italia, sabato 14 febbraio alle ore 18:00 la rosa biancoceleste scenderà in campo all'Olimpico per sfidare l'Atalanta.
Lazio-Atalanta: scelto il direttore di gara
Sarà Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata l'arbitro scelto per dirigere il match Lazio-Atalanta, valido per la 25a giornata di Serie A. Il bilancio sembra essere abbastanza equilibrato, infatti, mentre con le aquile si contano 5 vittorie, 2 pareggi ed una sola sconfitta, le partite della Dea arbitrate da Sacchi vedono 7 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.
La squadra arbitrale
Arbitro: Sacchi
Assistenti: Perrotti-Laudato
IV Uomo: Di Bello
VAR: Di Paolo
AVAR: Gariglio