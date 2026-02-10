Lazio, brutte notizie per il Comandante: ecco per quanto Basic dovrà restare ai box

Toma Basic, infortunatosi nel corso della gara a Torino, sarà indisponibile per un lungo periodo, ecco quando potrà tornare

Un pareggio arrivato all'ultimo respiro e vari infortuni. Nonostante le ottime prestazioni mostrate in campo, la serata all'Allianz Stadium non è stata tutta rosa e fiori, infatti, visto il problema muscolare riportato da Toma Basic alla fine del primo tempo, il Comandante dovrà fare a meno del centrocampista per un lungo periodo.

I tempi di recupero di Basic

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport,  nonostante altri accertamenti in programma tra oggi e domani,  sembra che il croato potrà ritornare in campo non prima di marzo. Il centrocampista, infatti, visto il problema muscolare all'adduttore sinistro,  si trova in ritiro a Coverciano con il resto della rosa, tuttavia, domani dovrà sedere in panchina per tutti i 90 minuti del match di Coppa Italia contro il Bologna.

