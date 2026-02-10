Un pareggio arrivato all'ultimo respiro e vari infortuni. Nonostante le ottime prestazioni mostrate in campo, la serata all'Allianz Stadium non è stata tutta rosa e fiori, infatti, visto il problema muscolare riportato da Toma Basic alla fine del primo tempo, il Comandante dovrà fare a meno del centrocampista per un lungo periodo.

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball

I tempi di recupero di Basic

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, nonostante altri accertamenti in programma tra oggi e domani, sembra che il croato potrà ritornare in campo non prima di marzo. Il centrocampista, infatti, visto il problema muscolare all'adduttore sinistro, si trova in ritiro a Coverciano con il resto della rosa, tuttavia, domani dovrà sedere in panchina per tutti i 90 minuti del match di Coppa Italia contro il Bologna.

