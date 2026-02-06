Conferenza Fabiani: "Ecco perché Romagnoli ha rifiutato l'Al-Sadd. Guendouzi? Ha interrotto"

Il direttore Sportivo biancoceleste, Angelo Fabiani, a margine della presentazione degli ultimi tre nuovi acquisti della Lazio ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in conferenza stampa.

Per completare il discorso in entrata c'è anche l'accordo chiuso con contratto firmato da Pedraza. A luglio vestirà la maglia della Lazio.

Approfitto di fare un appello. Credo che sia arrivato il momento di abbassare tutti i toni, e parto dal sottoscritto. Si è venuto a creare un clima non bello. Un clima che per la verità si respira all'esterno del nostro ambito. Come avete sentito, i nuovi hanno parlato in termini positivi dello spogliatoio, dell'allenatore, di noi che siamo tutti i giorni con loro. Non è vero ciò che a volte viene riferito, che ci siano discussioni, violenze. Noi come parte tecnica, di cui io sono il responsabile. Abbiamo fatto un blocco, ci siamo isolati per quello che è il nostro compito, quello che dobbiamo fare. Credo sia giunto il momento che, da parte di giornalisti, tifosi e società, si riporti serenità. Non nascondo che ci abbiamo messo anche del nostro, anche si. Credetemi, non voglio fare i capo popolo, io sono del popolo e non prendo in giro nessuno, dico ciò che rispecchia la realtà e i fatti, non le dicerie, le millanterie.

Prendiamo il caso Romagnoli, le ho sentite di tutti i colori, proprio per difendere la Lazio e l'onore dei suoi tifosi. Ogni singolo tifosi. Bisogna avere la percezione che ci sono impiegati, professionisti, che operano giorno e notte per bene. Vi parlo dopo un anno tremendo, segnato da vicende familiari, ma non ho mai mancato nel rispetto della società: il giorno in cui mia nipote si è tolta un rene, io non c'ero, ero qui a lavorare per il bene della Lazio.

Bene o male, sarà il tempo a dirlo. Abbiamo gettato le basi per chi verrà al mio posto, che si troverà delle basi solide, cosa che ho non ritrovato io. Ho dovuto rifondare tutto: dal settore giovanile, alla women. Sono una persona seria, coerente, umile.

Chiedo scusa se nel mercato, chiamato, non ho risposto. Dare una notizia a volte è bruciare operazioni, bruciate da gruppi che non si fanno scrupoli a guadagnare soldi. Non credo che nella storia ci sia un dirigente che abbia denunciato degli autori, presunti tali, che volevano recare un danno al mondo Lazio, e per mondo Lazio parlo anche del singolo tifoso. Questo è il rispetto che devo portare a questo mondo. Non le chiacchiere. Non facendomi bello per aver fatto 60/70 milioni di plusvalenze, con giocatori acquisiti a meno della metà.

Non sono abituato a nascondermi dietro la proprietà, non vado al guinzaglio dietro al presidente. Ho sempre imposto le mie idee. Nel bene o nel male hanno prodotto qualcosa di positivo. Mi dispiace che Massimo Piscedda ritenga i direttori sportivi dei maggiordomi, premesso che nemmeno mi dispiacerebbe tanto, sono una persona umile, cosa che non è lui. Certe cose vienimele a dire in faccia, cosa pensate? Che sono il servo sciocco dei procuratori. Sono al servizio della Lazio e della sua comunità. Sono disposto a fare un confronto pubblico, troppo facile. Troppo facile parlare senza un contraddittorio, come sto facendo anch'io oggi. Dico a Luciano Moggi che i libri non si scrivono con le cazzate, si scrivesse la verità. A Massimo, nel quale nutro affetto, dico che prima di parlare azioni il cervello. Non imbrogliare la gente, non lo trovo corretto. Il fatto di aver fatto 60 partite di Serie A non vuol dire avere la verità in tasca.

Devo ringraziare pubblicamente Romagnoli, l'unico ad usare il buonsenso: non credo che abbia rifiutato il trasferimento perché non sapeva, la mia convinzione è perché ha fatto delle considerazioni. Se lo ha rifiutato per una questione di principio gli fa ancora più onore. I signori entrati in questa vicenda hanno mentito circa i dettagli dell'operazioni, compreso Raiola, tutti dovranno spiegare davanti al magistrato se fossero al corrente o meno delle condizioni che ci avevano imposto. Dimostrano di essere ignoranti, arroganti. Mi assumo tutte le mie responsabilità. se pensano che la Lazio è una vigna di coglioni non passeranno, non le posso tollerare.

poi vorrei dire un'ultima cosa: non bisogna fare come i ladri di Pisa. non bisogna mettersi la giacca con lo stemma della Lazio e questo è sufficiente. la Lazio è di tutti. ha un attuale presidente che la governa, bene o meale o non lo so non mi interessa nulla, mi interessa solo quello che faccio io.

caro presidente se si è venuta a creare questa cosa la tua generosità ha permesso che i tuoi collaboratori ti raccontassero verità diverse. quando mi dico che so trovato ad una situazione al limite, dico la verità. Io non faccio Io non faccio questo per soldi, in serie c prendono più di me. non prendo per il culo nessuno, smettiamola a fare i capopopolo. il tifoso sa. il popolo è vulnerabile, oggi ti porta in cielo ma se si accorge che lo prendi per il culo ti lascia. fino a che c'è fabiani nessuno si potrà approfittare della Lazio.