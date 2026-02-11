Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Bologna-Lazio

Ecco le scelte iniziali dei due allenatori per la sfida di Coppa Italia di questa sera

Emanuele Petrucci /
Sarri
Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images via Onefootball

Tra meno di un'ora allo stadio Dall'Ara si giocherà Bologna-Lazio, ultimo quarto di finale di Coppa Italia in programma: la vincente di questa sfida affronterà l'Atalanta in semifinale. Vista la situazione di classifica di entrambe le squadre in campionato, la gara di questa sera rappresenta un'occasione importante per entrambe. Proprio in questi minuti sono uscite le formazioni ufficiali: ecco le scelte iniziali di Italiano e Sarri.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Coppa Italia
Photo by Paolo Bruno/Getty Images via Onefootball

Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Bologna-Lazio

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Miranda, Moro, Ferguson, Orsolini, Odgaard, Cambiaghi, Castro. All.: Italiano.

 

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Dele-Bashiru, Rovella, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. All.: Sarri.

A disp.: Motta, Furlanetto, Hysaj, Tavares, Provstgaard, Patric, Belahyane, Basic, Cataldi, Przyborek, Cancellieri, Dia, Noslin, Ratkov.

 

Coppa Italia Live | Bologna-Lazio 1-0: Castro la sblocca
Portanova: "Il tifoso della Lazio merita di più. Sarri? Sta facendo il massimo"