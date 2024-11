Nazionali, campo per Rovella e Castellanos contro Belgio e Paraguay

Da ieri sera si è entrati nel vivo della sosta nazionali, con diversi calciatori biancocelesti coinvolti nei primi impegni delle rispettive selezioni. In attesa di vedere come procederà il weekend, si può già iniziare a tracciare un primo bilancio di quanto visto in campo.

Rovella titolare a Bruxelles

E' stata una notte importante per il centrocampista biancoceleste Nicolò Rovella, che è partito titolare nella trasferta del King Baudouin Stadium contro il Belgio. 3-5-1-1 il modulo scelto da Luciano Spalletti, con Rovella ad agire in mezzo tra Frattesi e Tonali, con Cambiaso e Dimarco a completare il centrocampo. In campo 79 minuti nel successo ottenuto contro Lukaku e compagni, salvo poi lasciare il posto al bianconero Manuel Locatelli. In attesa di capire se ci sarà spazio per lui anche nella sfida alla Francia della prossima domenica, la titolarità in maglia azzurra rappresenta l'ennesimo tassello di uno splendido inizio di stagione.

Proprio la prossima avversaria dell'Italia è scesa in campo ieri nella sfida casalinga contro Israele; ancora orfana di Kylian Mbappè, la squadra allenata da Didier Deschamps non è riuscita ad andare oltre lo 0-0, in un match in cui partiva cont tutti i favori del pronostico. Solo panchina per Mattèo Guendouzi, che con ogni probabilità troverà minuti proprio contro la squadra di Spalletti. Con i risultati di ieri, l'Italia resta al primo posto del Gruppo 2 a 13 punti: insegue la Francia a 10, con Belgio e Israele staccati a quota 4 e 1.

Brutta sconfitta invece per la Grecia, prima avversaria dell'Inghilterra targata Tuchel, con Watkins e compagni che hanno chiuso per 3-0 la sfida, con Mandas rimasto in panchina nel corso dell'intera gara.

Castellanos subentrato nella sconfitta contro il Paraguay

Terza sconfitta nella notte per l'Argentina, attualmente al primo posto della classifica nelle qualificazioni per i prossimi Mondiali. Messi e compagni sono usciti sconfitti al termine della trasferta in Paraguay: a poco è servito l'iniziale vantaggio firmato dal nerazzurro Lautaro Martinez, che aveva portato in vantaggio i suoi al minuto 11’. Pochi minuti dopo è stato Sanabria a regalare ai padroni di casa il momentaneo pareggio: splendida la conclusione dell'attaccante granata, con la rete arrivata a seguito di una rovesciata. I padroni di casa hanno trovato nel secondo tempo il gol della vittoria, segnando due minuti dopo l'inizio della ripresa la rete del 2-1. A quattro minuti dalla fine Taty Castellanos è subentrato al posto di Julian Alvarez, cercando di capitalizzare senza riuscirci un paio di colpi di testa. Con questo risultato la selezione di Scaloni rimane in testa a quota 22, inseguita dalla Colombia a 19 e con una partita in meno.