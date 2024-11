Argentina, Scaloni analizza Castellanos promuovendolo

L'Argentina esce sconfitta dalla sfida sudamericana contro il Paraguay. Nella cornice dello stadio Defensores del Chaco la nazionale di Scaloni ha perso per 2-1 disputando una partita tutt'altro che positiva. A fine match il commissario tecnico, ex terzino della Lazio, ha espresso tutta la sua delusione per la sconfitta ma allo stesso tempo ha conservato una vena d'ottimismo e di incoraggiamento per i suoi giocatori. Inoltre, Scaloni, è stato chiamato ad analizzare i singoli e si è soffermato anche sull'attaccante laziale Taty Castellanos.

Le parole di Scaloni dopo la sconfitta

Come detto il commissario tecnico ha ricevuto varie domande sui singoli in campo da parte dei giornalisti. Questi ultimi hanno considerato colpevoli diversi di loro di poco impegno e di una prestazione fin troppo negativa. La risposta di Scaloni è stata breve e concisa:

Non sono qui per criticare i giocatori, ma per sostenerli, per andare avanti e dare fiducia a molti nuovi giocatori. Su Castellanos? Mi piace ha movimenti molto interessanti.

L'andamento del match

Un gran gol di Lautaro (11') non basta all'Argentina, al terzo ko in queste qualificazioni mondiali. I campioni in carica di tutto passano in Paraguay subito con il Toro (in campo per tutto il match), bravissimo ad agganciare una palla a spiovente con il destro e a insaccare con un preciso diagonale mancino. Ci pensa il torinista Sanabria (19') con una sontuosa rovesciata a ristabilire la parità già nel primo tempo, poi a inizio ripresa un colpo di testa acrobatico di Alderete (47') fissa il punteggio sul 2-1 finale per i padroni di casa.