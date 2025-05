Inter-Lazio, Rambaudi: "Per la condizione parti svantaggiato ma non sempre vince il più forte"

È in arrivo una nuova sfida per le aquile, la penultima della stagione 24/25, infatti, domani 18 maggio alle ore 20:45 la rosa biancoceleste scenderà in campo contro l'Inter a San Siro, incontro visibile su Dazn, Sky e in streaming su NOW. Entrambi club hanno un'importante ragione per cui combattere, la Lazio per un posto in Champions League e il club di Inzaghi per tentare di superare il Napoli e conquistare lo scudetto. In merito al grande Big match si è espresso Roberto Rambaudi ai microfoni di Radiosei.

Roberto Rambaudi a Radiosei

Sulla scelta di Dele-Bashiru sulla trequarti e su Tavares

Ci può stare la scelta di Dele-Bashiru sulla trequarti, lui può ricoprire più ruoli. Ormai non importa la situazione lì davanti, conta fare il proprio gioco. Anche i cambi sono importanti, con l’Inter devi stare in partita fino all’ultimo. Tavares anche se giocasse un’ora sarebbe importante.

Sull'incontro Inter-Lazio

La Lazio non ha il materiale umano dell’Inter e le assenze peseranno; ma la Lazio deve ripartire dalla bella stagione fatta: questo farà crescere. Le esperienze servono. Tu questa gara te la giochi per crescere e per vincere perché sei arrivato a due giorni dalla fine e hai possibilità di centrare la Champions.

Su Nuno Tavares

Ora Tavares deve dimostrare chi è veramente. Altre squadre avevano modo di sopperire alle assenze, tu no. Motivo in più per crederci in questa squadra ed in questo finale.

Su Dele-Bashiru

La scelta di Dele-Bashiru, ripeto, ci può stare, con lui a Bergamo hai vinto la partita a Bergamo. Contenere l’Inter può essere utile. Dovrai fargli credere di dargli campo per poi attaccare gli spazi.

Sulla Lazio e sul match di andata