Italiani in fuga dalla Serie A: mai così pochi alla 1ª giornata del campionato

Solo 98 italiani in campo alla prima giornata: record negativo e Serie A sempre più internazionale.

Patrizio Pasqualini /
zaccagni italia
Photo by Alex Grimm/Getty Images

"La fine degli italiani in Serie A. Meno di 100 schierati alla 1ª giornata: siamo i peggiori d'Europa" titola oggi in prima pagina La Stampa. Proprio nel giorno delle prime convocazioni del nuovo c.t. Gennaro Gattuso, arrivano dati preoccupanti: il campionato italiano è sempre più internazionale, con appena 98 calciatori azzurri impiegati.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Serie A sempre più straniera: italiani mai così pochi

Mai prima d’ora, al debutto della stagione, si era scesi sotto quota 100. Negli ultimi otto anni la presenza di italiani è crollata dal 46% al 31%, un trend che sembra ormai irreversibile. Milan, Verona e Udinese hanno mandato in campo un solo giocatore tricolore, mentre il Como ha schierato esclusivamente stranieri (16 su 16). Le squadre con il maggior numero di italiani restano Cagliari (10), Cremonese (10) e Bologna (9).

Tutte le nazioni rappresentate nel campionato italiano

Parallelamente, però, la Serie A è diventata un torneo che abbraccia tutti i cinque continenti: l’Oceania è rappresentata da Circati (Australia), mentre dall’Asia arrivano i portieri Suzuki (Giappone) e Audero (Indonesia). In totale sono ben 57 le nazioni presenti, con Francia (23 calciatori), Spagna (18) e Argentina (15) ai primi tre posti per numero di rappresentanti.

Lazio-Verona, cresce l’attesa all’Olimpico: le novità
Clamoroso al Fenerbahce, José Mourinho esonerato: ecco il motivo