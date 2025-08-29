Italiani in fuga dalla Serie A: mai così pochi alla 1ª giornata del campionato

"La fine degli italiani in Serie A. Meno di 100 schierati alla 1ª giornata: siamo i peggiori d'Europa" titola oggi in prima pagina La Stampa. Proprio nel giorno delle prime convocazioni del nuovo c.t. Gennaro Gattuso, arrivano dati preoccupanti: il campionato italiano è sempre più internazionale, con appena 98 calciatori azzurri impiegati.

Serie A sempre più straniera: italiani mai così pochi

Mai prima d’ora, al debutto della stagione, si era scesi sotto quota 100. Negli ultimi otto anni la presenza di italiani è crollata dal 46% al 31%, un trend che sembra ormai irreversibile. Milan, Verona e Udinese hanno mandato in campo un solo giocatore tricolore, mentre il Como ha schierato esclusivamente stranieri (16 su 16). Le squadre con il maggior numero di italiani restano Cagliari (10), Cremonese (10) e Bologna (9).

Tutte le nazioni rappresentate nel campionato italiano

Parallelamente, però, la Serie A è diventata un torneo che abbraccia tutti i cinque continenti: l’Oceania è rappresentata da Circati (Australia), mentre dall’Asia arrivano i portieri Suzuki (Giappone) e Audero (Indonesia). In totale sono ben 57 le nazioni presenti, con Francia (23 calciatori), Spagna (18) e Argentina (15) ai primi tre posti per numero di rappresentanti.