Lazio-Verona, cresce l’attesa all’Olimpico: le novità

L’esordio casalingo davanti a 37mila tifosi

La Lazio si prepara al debutto interno della nuova stagione: domenica 31 agosto, alle 20.45, l’Olimpico sarà il teatro della sfida contro il Verona. L’attesa è già altissima, con oltre 37mila tifosi pronti a sostenere la squadra di Sarri, in un clima che si preannuncia di grande entusiasmo.

Il contest musicale per l’ingresso in campo

Tra le novità di quest’anno c’è anche il cambio della musica che accompagnerà i giocatori durante il riscaldamento. La società ha coinvolto direttamente i tifosi con un contest lanciato su Instagram, intitolato “Pick our warm-up music”. Quattro le opzioni messe ai voti: “American Idiot” dei Green Day, “Rock ’n’ Roll Star” degli Oasis, “Thunderstruck” degli AC/DC e “Vertigo” degli U2. Il sondaggio si chiuderà oggi e verrà così svelata la nuova colonna sonora che aprirà le partite casalinghe della Lazio.

Il Corriere dello Sport