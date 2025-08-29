Clamoroso al Fenerbahce, José Mourinho esonerato: ecco il motivo

Clamoroso al Fenerbahce: José Mourinho sollevato dall’incarico, ufficiale la separazione

Una notizia che scuote il calcio internazionale: il Fenerbahce ha annunciato nella mattinata del 29 agosto l’esonero di José Mourinho. Una decisione sorprendente per modalità e tempi, visto che il tecnico portoghese era stato confermato dopo il secondo posto ottenuto nello scorso campionato. Alla base della rottura potrebbe esserci la recente eliminazione nei playoff di Champions League contro il Benfica. Mourinho aveva assunto la guida della squadra turca lo scorso 1 luglio 2024.

L’annuncio ufficiale del club

Il comunicato è arrivato attraverso i canali ufficiali: “Il Fenerbahçe Spor Kulübü informa che la collaborazione con José Mourinho, allenatore della Prima Squadra per la stagione 2024-2025, è terminata. Ringraziamo il mister per il lavoro svolto e gli auguriamo il meglio per il futuro”.

Le tensioni con la dirigenza e le dichiarazioni polemiche

Negli ultimi giorni i rapporti tra il tecnico e la società erano apparsi incrinati. Prima del ritorno con il Benfica, Mourinho aveva replicato a tono alle parole del vicepresidente Hamdi Akin, dichiarando: “Non so chi sia questa persona, non la conosco né so che ruolo abbia”. Una risposta ironica che ricordava quella data anni fa a Pietro Lo Monaco.

Dopo l’eliminazione, il tecnico aveva rincarato la dose: “Non amo cercare scuse. Il Benfica era più forte e meritava. In Champions avremmo giocato otto gare, in Europa League andiamo per vincere il trofeo”. Parole che ora assumono un peso diverso, alla luce della scelta del club.