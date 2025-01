Domani alle 21:00 la Lazio scende in campo allo Stadio Olimpico per affrontare la Real Sociedad nella penultima giornata della prima fase di Uefa Europa League. Questo pomeriggio dalla Sala Conferenze di Formello, Marco Baroni è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match dando subito l'idea di non voler minimamente avere retropensieri sul campionato ma puntando tutto sulla sfida alla Real Sociedad.

Alle 16:30 si è svolta la rifinitura con i primi 15' aperti ai media, poi sono scattate le ultimissime prove anti-Real Sociedad. Baroni non vuole avere rimorsi, sa che la partita di domani è tanto importante quanto difficile motivo per cui vedremo il miglior abito della Lazio. In porta probabilmente ci sarà uno dei pochi cambi previsti con Mandas che difenderà i pali, davanti a lui le scelte sono obbligate con Nuno Tavares, Gila, Romagnoli e Marusic che sono gli unici difensori arruolabili viste le assenze degli squalificati Gigot e Pellegrini, in più le liste UEFA sono ancora chiuse quindi Hysaj non potrà andare in panchina oltre a Patric infortunato. In mediana Rovella e Guendouzi sono chiamati agli straordinari con Dele-Bashiru che parte in svantaggio sui due titolarissimi. Davanti si rivedrà l'attacco già visto a Verona, Pedro e Tchaouna restano in ballottaggio ma probabilmente si vedranno a gara in corso.

Le probabili formazioni

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos

A disposizione: Provedel, Furlanetto, Dele-Bashiru, Tchaouna, Pedro, Noslin, Zazza, Balde

All. Baroni

REAL SOCIEDAD: Remiro; Muñoz, Aguerd, Zubeldia, Aramburu; Méndez, Gonzalez, Olasagasti, Kubo; Becker, Oyarzabal.

All.: Alguacil.

L'arbitro di Lazio-Real Sociedad

Lawrence Visser (BEL)

Assistenti: Rien Vanyzere (BEL) e Thibaud Nijssen (BEL)

IV uomo: Simon Bourdeaud`hui (BEL)

VAR: Rob Dieperink (NED)

AVAR: Dennis Higler (NED)