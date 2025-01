L'Athletic Bilbao cade in casa del Besiktas: la Lazio spera nel primo posto

Prosegue questo settimo turno di Europa League: nella giornata di ieri, il Galatasaray ha pareggiato inaspettatamente con la Dinamo Kiev. Oggi si è giocata la sfida tra Besiktas e Athletic Bilbao, i turchi sono ancora in lotta per i play-off mentre gli spagnoli hanno gli stessi punti in classifica della Lazio. Domani si concluderà il settimo turno, le italiane a scendere in campo saranno Lazio e Roma.

Besiktas- Athletic Bilbao

Vittoria fondamentale per la squadra di Ciro Immobile che, con i tre punti conquistati, scala diverse posizioni in classifica. Tra le file turche spiccano le prestazioni di Milot Rashica, autore di una doppietta, e Rafa Silva. Si tratta invece della prima sconfitta in Europa League per l'Athletic Bilbao, gli spagnoli hanno gli stessi punti della Lazio prima in classifica.

Prima sconfitta per l'Athletic Bilbao, la Lazio spera per il primo posto

Il risultato maturato nella gara di oggi è un ottima notizia per la Lazio, ricordiamo che ai biancocelesti manca un punto per ipotecare una posizione nelle prime otto squadre. Il primo posto non è un miraggio, sarà molto importante il risultato di domani con la Real Sociedad.