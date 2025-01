Alguacil: "Abbiamo davanti un grande avversario. Domani dovremo..."

Nella giornata di domani, alle ore 20:45, andrà in scena all'Olimpico di Roma Lazio-Real Sociedad per la settima giornata di Europa League. Dopo l'importante vittoria in trasferta contro l'Ajax dello scorso 12 dicembre, vinta dai biancocelesti per 3-1, la squadra di Baroni ha confermato così il primo posto nella maxi classifica europea con 16 punti, frutto di cinque vittorie e un solo pareggio contro il Ludogorets, unica nota stonata di questo straordinario percorso in Europa League dalla Lazio.

A poco più di ventiquattrore dalla sfida contro la Lazio, Imanol Alguacil, il tecnico della Real Sociedad, ha parlato in conferenza stampa allo Stadio Olimpico di Roma per presentare la sfida europea contro i biancocelesti.

La conferenza stampa di Alguacil

Abbiamo fatto bene e dobbiamo continuare, è un avversario che sta facendo bene, in uno stadio importante, dobbiamo dare una buona versione di noi. Non c'è un giocatore in particolare che mi preoccupa, la Lazio sta dimostrando di star facendo molto bene, è una squadra molto forte, vorrei sottolineare la prestazione del gruppo che sta facendo bene in Europa come in Serie A. La squadra di Baroni ha molta verticalità, ha esterni “vivaci”, creano molta densità in area. Ha giocatori di alto livello e qualità, sono convinto che abbiamo davanti un grande avversario e dobbiamo fare una grande partita.

Dopo la gara con il Valencia?

Abbiamo avuto un giorno in più per lavorare, molti non avevano la condizione per giocare novanta minuti, alcuni giocatori hanno riposato.

Sulla sfida contro la Lazio