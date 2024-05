Si è da poco conclusa l'edizione della Coppa Italia 23/24, con la vittoria finale della Juventus ai danni dell'Atalanta (che si è poi rifatta con l'Europa League vinta a Dublino). Dalla prossima stagione però, sono previste delle novità importanti.

Coppa Italia 24/25: cosa cambia?

Dalla prossima edizione non ci saranno più i tempi supplementari fino alle semifinali del torneo. È questa la principale svolta. In caso di parità infatti, dai trentaduesimi ai quarti di finale, le partite si decideranno direttamente ai calci di rigore.

Permangono invece queste regole: agli ottavi scenderanno in campo le otto teste di serie e la finale si giocherà a gara unica allo Stadio Olimpico di Roma. I supplementari invece compariranno, in caso di parità nei 90 minuti, solo in semifinale e in finale, con eventuali calci di rigore per decretare il vincitore finale.