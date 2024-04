Lazio-Verona, Olimpia vola e fa un tributo speciale: ecco quale

Nel cuore dell'emozionante partita Lazio-Verona, un momento toccante ha catturato l'attenzione di tutti: l'aquila Olimpia, simbolo vivente della squadra, è volata sopra lo stadio con un messaggio speciale legato alle zampe. La dedica era rivolta a Gianluca Atlanta, in occasione della presentazione del suo libro su Vincenzo D'Amico, figura leggendaria e amata della storia della Lazio.

Cosa c'era scritto

Juan Bernabé, il falconiere della squadra, ha orchestrato questo tributo significativo, come promesso a Gianluca. Olimpia ha sorvolato il campo con un nastro che recitava:

"Gianluca Olimpia vola con te"

e sull'altra zampa un nastro diceva:

"Il tuo libro su Vincenzo D'Amico sarà indimenticabile".

Questo gesto ha reso l'evento non solo un match di calcio ma anche un'occasione di ricordo e celebrazione culturale legata strettamente ai colori e ai valori della Lazio.

Bernabé ha voluto ringraziare Gianluca per il suo contributo alla cultura laziale, evidenziando l'importanza della memoria e del racconto nella costruzione dell'identità di un club tanto ricco di storia. La presenza di Olimpia, come sempre, ha simboleggiato la forza e lo spirito della squadra, ma in questa occasione ha anche rappresentato un ponte tra le generazioni di tifosi e le figure storiche che hanno reso grande la Lazio.