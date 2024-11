LAZIO WOMEN | Roma-Lazio, la vendita dei tagliandi

Dopo aver dominato il Como Women con un clamoroso 7-2 in Coppa Italia, la Lazio Women, allenata da Mister Grassadonia, si prepara per le prossime sfide di campionato. Sabato 10 novembre le biancocelesti affronteranno l’Inter, in una partita decisiva per consolidare la loro posizione in classifica. L’attesa, però, è tutta per il Derby contro la Roma, in programma il 17 novembre alle 15:30 al Centro Sportivo Tre Fontane. La società ha già avviato la vendita dei biglietti per il match, con l’obiettivo di riempire lo stadio e supportare la squadra in questa sfida cruciale. Con il supporto dei tifosi, la Lazio Women punta a confermare il suo momento positivo e a continuare a lottare per i vertici della Serie A Femminile.

