Sinner-Musetti, derby storico ai quarti degli Us Open 2025

Il tennis italiano celebra una giornata storica agli Us Open 2025: Jannik Sinner sfida Lorenzo Musetti nel primo derby azzurro ai quarti di finale di uno Slam nell’era Open. La partita si giocherà oggi, mercoledì 3 settembre, sul campo dell’Arthur Ashe Stadium a New York, nella notte italiana tra il 3 e il 4 settembre.

Sinner

Precedenti e percorso verso i quarti

Musetti arriva al match dopo aver battuto Jaume Munar negli ottavi, oltre al francese Mpetshi Perricard, al belga Goffin e all’azzurro Flavio Cobolli nei turni precedenti. Sinner, campione in carica, ha superato Alexander Bublik in tre set e, nei turni iniziali, Kopriva, Popyrin e Shapovalov, in rimonta in quattro set nella partita più dura finora. Nei due precedenti tra i due tennisti, Sinner conduce 2-0, con l’ultimo confronto risalente ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2023.

Dove seguire la sfida in tv e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su SuperTennis e sui canali SkySport. Sarà inoltre visibile in streaming tramite app Sky Go, NOW e SuperTenniX. Il derby chiuderà il programma serale dell’Arthur Ashe Stadium, dopo il quarto di finale femminile Naomi Osaka-Karolina Muchova.