Lazio, visite mediche a Villa Mafalda per Reda Belahyane

La Lazio continua a rinforzare la propria rosa, con un acquisto che promette di portare qualità e freschezza al centrocampo biancoceleste. Reda Belahyane, giovane centrocampista marocchino, è infatti approdato nella Capitale, firmando un contratto che lo legherà al club fino al 2029. Il calciatore, che percepirà circa 1,2 milioni di euro a stagione con possibilità di aumento, è entusiasta della sua nuova avventura in Serie A e della possibilità di indossare la maglia della Lazio. Arrivato ieri sera a Roma, Belahyane ha iniziato oggi la sua preparazione medica, dirigendosi verso Villa Mafalda per sottoporsi alle consuete visite. Dopo aver superato questo step, il centrocampista sarà pronto a raggiungere il suo nuovo team e il tecnico, Marco Baroni, al centro sportivo di Formello, dove inizierà a lavorare con i suoi nuovi compagni di squadra. Belahyane è considerato un prospetto molto interessante, capace di offrire dinamismo e visione di gioco, qualità che potrebbero arricchire il centrocampo della Lazio. Sperando che il giovane talento marocchino possa integrarsi rapidamente e diventare una risorsa fondamentale per il futuro del club.



Visite in corso

Nel frattempo, è in corso la visita medica, e il suo arrivo a Villa Mafalda sta già circolando sui social, alimentando ulteriormente l’entusiasmo dei tifosi biancocelesti. La Lazio è pronta a contare anche su Belahyane per questa entusiasmante stagione.

Belahyane a Villa Mafalda