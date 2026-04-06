L'Udinese frena la corsa Champions del Como: 0-0 al Bluenergy Stadium

Ad aprire la domenica di Serie A di Pasquetta per la 31ª giornata è stata Udinese-Como. I bianconeri, che arrivano al match dalla vittoria in trasferta contro il Genoa, provano a fermare la corsa Champions League del Como che, dal canto suo, sta vivendo un momento di ottima forma, reduce da ben cinque vittorie di fila in campionato e con l’ultima sconfitta che risale a metà febbraio.

Poche emozioni nel primo tempo

Il primo tempo si è giocato su ritmi piuttosto bassi, senza grandi occasioni da goal da entrambe le parti. Nonostante il Como abbia provato a tenere palle e a manovrare la partita con il palleggio, cercando di mettere in difficoltà gli avversari, anche l’Udinese, dal canto suo, ha tentato sfruttare le ripartenze per mettere in difficoltà gli ospiti. I portieri non vengono quasi mai chiamati in causa nella prima frazione di gioco, che si conclude con 0-0.

Il secondo tempo

Nel secondo tempo, il Como non è riuscito a cambiare il volto della partita. In particolare, sono state solo due le palle gol, una per parte, con Zaniolo e Vojvoda, ma senza successo. Ne è venuto fuoti un match privo di emozioni, concluso con un pareggio per 0-0, che rallenta il cammino del Como in ottica Champions League.

La Juventus, dal canto suo, questa sera avrà una grande opportunità per portarsi a -1 dal quarto posto: i bianconeri saranno impegnati questo pomeriggio in una sfida estremamente delicata in casa contro il Genoa, consapevoli della frenata degli avversari comaschi.