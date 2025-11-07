Lazio, ansia per Romagnoli: Sarri valuta il recupero in vista dell’Inter

Romagnoli in dubbio, Sarri valuta le alternative

Prosegue la preparazione della Lazio a Formello, dove Maurizio Sarri lavora in vista della trasferta di San Siro contro l’Inter, ultima partita prima della sosta per le Nazionali. Il grande punto interrogativo riguarda Alessio Romagnoli, uscito affaticato dopo la gara con il Cagliari.

Gli esami strumentali non hanno evidenziato lesioni, ma lo staff tecnico non vuole correre rischi per evitare ricadute. Come riporta Il Corriere dello Sport, le prossime 48 ore saranno decisive per capire se il numero 13 potrà essere della partita o se verrà risparmiato. Ieri il difensore ha saltato l’allenamento, optando per il riposo completo nella speranza di recuperare in tempo.

Provstgaard pronto a subentrare: ha già conquistato la fiducia di Sarri

Nel caso in cui Romagnoli non dovesse farcela, il sostituto naturale sarebbe Provstgaard, già pronto a scendere in campo accanto a Gila. Il danese, arrivato in sordina a gennaio per anticipare un acquisto previsto per l’estate, ha saputo imporsi rapidamente, conquistando la fiducia di Sarri e dello spogliatoio.

Finora ha collezionato sei presenze e 264 minuti giocati, mostrando personalità e solidità sia da centrale sia da terzino all’occorrenza. La sua freddezza e la capacità di mantenere i nervi saldi lo rendono un’alternativa affidabile. A San Siro potrebbe esserci la sua occasione per prendersi la scena e confermare la crescita mostrata nelle ultime settimane.