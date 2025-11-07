Provedel ritrova il posto da titolare: gerarchie ribaltate e mercato in bilico

Provedel, il ritorno del numero uno

Il 2025 resterà un anno indimenticabile per la Lazio, tra colpi di scena e cambiamenti profondi: dall’addio di Baroni al ritorno di Sarri, passando per il mercato bloccato e i numerosi infortuni che hanno costretto il tecnico a rivedere più volte le sue scelte.

Il cambio più sorprendente riguarda però la porta biancoceleste, dove Ivan Provedel è tornato a essere il titolare inamovibile. Come riporta Il Messaggero, il portiere ha compiuto 43 parate su 50 tiri subiti, più di ogni altro in Serie A, dietro solo agli estremi difensori di Nizza e Oviedo. È imbattuto da 396 minuti e ha già superato i cinque clean sheet totalizzati nella scorsa stagione. Le sue parate decisive — da Bergamo a Torino fino a Pisa — hanno spesso tenuto in vita la Lazio, confermandolo come uno dei migliori del campionato.

Mandas verso l’addio: Sarri ha scelto una gerarchia chiara

Dall’altra parte, la situazione di Christos Mandas sembra ormai segnata. Dopo aver difeso la porta biancoceleste dallo scorso aprile, il greco ha perso il posto e con ogni probabilità lascerà Roma a gennaio.

Sarri ha scelto di non alternare più i due portieri, puntando con decisione su Provedel. Una decisione che apre le porte alla cessione di Mandas, il cui valore di mercato è sceso da 12 milioni (offerti dal Wolverhampton la scorsa estate) a 7-8 milioni.

La sua partenza, oltre a essere un passaggio inevitabile dal punto di vista tecnico, sarà anche utile per riequilibrare i conti societari. Tuttavia, per sbloccare definitivamente il mercato, la Lazio dovrà considerare anche la cessione di alcuni big.