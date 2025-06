Luciano Buonfiglio è il nuovo Presidente del Coni: ecco le sue prime parole

Dopo 12 anni è terminata l'era Malagò, infatti, circa un'ora fa, il Consiglio Nazionale elettivo, al Palazzetto polifunzionale del Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti dell'Acqua Acetosa, ha eletto Luciano Buonfiglio come nuovo Presidente del Coni, Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Buonfiglio, con 47 voti a favore e 34 contro, è riuscito ad avere la meglio e ad ottenere il ruolo al posto degli altri candidati, vale a dire Pancalli, Carraro, Iannelli, Giancamillo e Checcoli. Al momento, invece, sono state aperte le urne per votare la Giunta Coni, organo esecutivo del comitato Olimpico italiano.

Luciano Buonfiglio ha 74 anni ed è napoletano anche se è cresciuto a Milano, inoltre, ha studiato giurisprudenza con indirizzo economico. Come riportato da Il Messaggero, il nuovo presidente è stato più volte campione d'Italia con la squadra italiana di canoa, dove ha totalizzato 36 presenze nella Nazionale, ed ha partecipato a 5 Campionati del Mondo e alle Olimpiadi di Montreal del 1976. Dal 2013 al 2018, inoltre, durante la presidenza di Giovanni Malagò che era al primo mandato, fu il vice Presidente del Comitato Olimpico.

Presidente Malagò, prima di tutto un saluto e un ringraziamento per questi 12 anni. Grazie anche a chi mi è stato vicino in questi sei mesi. Desidero poi sottolineare la correttezza di Luca Pancalli. A lui va il mio più affettuoso saluto. Non posso non sottolineare i membri Cio che sono qui, sono un valore aggiunto. Non è il tempo delle parole, ci aspettano i fatti. Eleggeremo una giunta perché c'è un grande cambiamento, votate con il cervello prima che con il cuore.