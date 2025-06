Mattei: "Lotito aveva detto che avrebbe messo i soldi se necessario. Sarri? É stato ingannato"

Grandi problemi per la Società Lazio, infatti, come riportato da Il Messaggero, in virtù dell'articolo 90 comma 4 bis, dato che alla scadenza della trimestrale del 31 marzo la Società ha sforato i tre parametri FIGC (indice di liquidità, indicatore di indebitamento e del costo del lavoro allargato), la Lazio non potrà acquistare nessun calciatore fino a settembre. Riguardo a ciò si è espresso Stefano Mattei ai microfoni di Radiosei.

Stefano Mattei a Radiosei

I problemi economici della Lazio e la campagna acquisti bloccata

Lo dicevo da tempo: la Lazio viaggiava su ritmi economici insostenibili per questa società, sapevo che presto i nodi sarebbero venuti al pettini e sottolineavo anche che alcune società emergenti stavano per superare la Lazio. Ora siamo qui a discutere di una situazione che sembra difficile da risolvere e preoccupante è il silenzio della società. La tempistica della campagna abbonamenti sarebbe da rivedere. Adesso non resta che attendere, con la speranza che qualcuno da Formello faccia chiarezza con i tifosi.

Sul mister Maurizio Sarri

Sarri non sta valutando la situazione relativa al mercato, ma starà pensando all”inganno’ con cui è stato contattato per tornare. Lui sapeva che a Formello pioveva ma non poteva immaginare grandinasse. Sapeva quindi delle difficoltà che c’erano ma non di tutto ciò che blocca il mercato. Ora come reagirà? Accetterà ancora di essere ‘ingannato’? Per la seconda volta?

