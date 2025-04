Giordano: "Buona prestazione della Lazio, mi aspettavo di più da..."

Un'analisi completa post-derby

Bruno Giordano ha offerto un commento a tutto tondo ai microfoni di Radio Laziale, intervenendo dopo il sentito derby della Capitale. L’ex attaccante ha esaminato in modo approfondito la prestazione della Lazio, guidata da Marco Baroni, soffermandosi su punti di forza e criticità emerse nel corso della gara.

Queste le sue parole:

Ai punti avremmo vinto noi, ma i derby sono così. Non siamo riuscito a chiuderlo, ma qualsiasi partita se non riesci a chiuderla rischia di essere pareggiata. La prestazione è stata buona, questo lascia ben sperare in vista di giovedì. Il problema è che un punto che ci allontana dalla Champions. Castellanos? Mi aspettavo di più da lui, Dia e Noslin che hanno sbagliato gol clamorosi. Il Taty ha fatto poco, non poteva reggere il ritmo per tutta la partita, ma una mezz'ora di sprint pensavo la facesse. Gli attaccanti non segnano, ma neanche i centrocampisti dai quali mi aspetto 4 o 5 gol. Il pubblico ha aiutato tantissimo, un tifo così fa la differenza. La Lazio non ha creato tanto con il gioco, mi sembra manchi ancora qualcosa. Servirebbe un po' di giro palla e di personalità con la sfera tra i piedi.

Mandas non poteva far nulla. Da lì non ci si aspetta il tiro. Fa una parata pazzesca su Mancini, ancora più bella di Svilar che secondo me fa una sola parata bella su Isaksen, quando tira con il destra. Mandas ha avuto una esplosività pazzesca".

I cambi non sono sbagliati, non penso che andassero fatti prima, il problema è che chi è entrato non è riuscito a incidere. Per me sta ai giocatori rendere validi i cambi, quando non lo fanno la colpa non può essere di Baroni.