Il Napoli non sbaglia e batte l'Empoli: il risultato

Il Napoli non sbaglia e resta in scia dell’Inter

Contro un Maradona tutto esaurito, il Napoli offre una prestazione convincente e vince con autorità contro l’Empoli per 3-0. La squadra di Conte si affida allo show personale di McTominay, autore di una doppietta, e all’ottima prova di Lukaku, che firma due assist e un gol. Il successo permette agli azzurri di accorciare le distanze dalla capolista Inter, ora distante solo tre punti. Determinazione, fame di risultati e una "guerra di nervi" vinta sul piano mentale: è questo il messaggio lanciato dalla squadra e sottolineato dallo stesso Conte a fine gara.

Un Empoli coraggioso, ma il Napoli prende il controllo

L'Empoli, però, non si limita a fare da comparsa. Fin dai primi secondi mette in campo grinta e coraggio, pressando alto e rendendo la vita difficile ai padroni di casa. La formazione toscana crea anche le prime occasioni, con Gyasi e Fazzini che sfiorano il gol. Per almeno un’ora, gli uomini di Nicola tengono testa agli avversari, dimostrando personalità e organizzazione. Solo con il passare dei minuti il Napoli riesce a prendere le misure e a imporsi con la qualità dei suoi fuoriclasse.