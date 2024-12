Secondo la stampa turca, l’agente di Paulo Dybala, Carlos Novel, era a Istanbul per assistere alla partita contro il Trabzonspor e discutere con i dirigenti del Galatasaray. Il club turco mette sul piatto un contratto da 10 milioni di euro, cifra che eguaglia gli stipendi dei migliori giocatori della Super Lig.

Ranieri sulla possibile partenza di Dybala: "Non ho percepito segnali"

Claudio Ranieri, ai microfoni di Sportmediaset, ha chiarito la sua posizione: “Desidero calciatori felici di stare alla Roma. Non ho percepito segnali da parte sua di voler lasciare il club, ma è necessario che entrambe le parti siano d’accordo”.

Dybala nel mirino del Galatasaray: offerta milionaria sul tavolo

Il vicepresidente del Galatasaray, Metin Ozturk, ha confermato i contatti con il giocatore in un’intervista a NTVSport: “Stiamo valutando nuovi innesti e cessioni per gennaio. Non seguo direttamente questa trattativa, ma so che ci sono stati dialoghi. La decisione finale sarà condivisa con l’allenatore Okan Buruk e il nostro team scouting”.