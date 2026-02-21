Sarri prova la squadra in vista della Coppa. Lotito: "Lazio non in vendita"

Come riportato dall'edizione odierna de Il Corriere della Sera, in casa Lazio si torna in campo, ma si continua a parlare di tutt'altro. Sarri sta cercando di creare una bolla intorno alla squadra mentre si rincorrono le voci sulla società e Lotito.

Sarri test a Cagliari

Il Comandante vuole sfruttare l'impegno di questa sera per testare i suoi calciatori in vista della sfida contro l’Atalanta di Coppa Italia mettendo minuti nelle gambe a calciatori che hanno trovato meno spazio. In difesa stasera c'è il ballottaggio Nuno Tavares-Pellegrini: Sarri vuole che il portoghese arrivi pronto alla sfida di coppa. A centrocampo sarà staffetta tra Cataldi e Rovella, mentre in attacco stasera Zaccagni è pronto a subentrare a gara in corso al posto di Noslin.

Lotito: “Lazio non in vendita”

IPA

Nella giornata di ieri l'attenzione si è catalizzata su una presunta offerta giunta a Lotito per la cessione della Lazio. Il club a borsa chiusa (titolo volato a +12,5%) ha emesso un duro comunicato smentendo "in modo categorico le notizie relative a una presunta cessione della società. La Lazio non è in vendita". Sempre come riportato dal Corriere della Sera, a Formello assicurano di essere concentrati solo sulla quotazione al Nasdaq e sul progetto Flaminio.