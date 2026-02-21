Gualtieri: "Positivo che la Lazio voglia ristrutturare un gioiello come il Flaminio. Adesso…"

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Corriere della Sera. Tanti i temi affrontati, che riguardano l'attualità della Capitale con uno sguardo anche sui nuovi impianti che riguardano Roma e Lazio.

È molto positivo che la Lazio si voglia dotare di un impianto proprio e che intenda ristrutturare un gioiello come il Flaminio, che da anni è chiuso e versa nel degrado. Adesso ci sarà la conferenza dei servizi preliminare che consentirà di esaminare nel dettaglio i vari aspetti del progetto. Noi lavoreremo con lo stesso impegno messo sul progetto della Roma.