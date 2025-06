MotoGP, Sarri: "Seguo sempre la MotoGP. Un pilota che potrebbe giocare nella Lazio?..."

Grande giornata oggi per il mister del club biancoceleste Maurizio Sarri, infatti, il Comandante ha trascorso il sabato mattina all'Autodromo Internazionale del Mugello, a Firenze, dove si sono svolte le qualifiche della MotoGP valide per il Gran Premio d'Italia. Inoltre, il tecnico della Lazio si è espresso ai microfoni di SkySport riguardo la sua passione.

Maurizio Sarri a Sky sport

La passione per la Motogp

Gioco in casa teoricamente molto in casa, abito non lontano da qui anche se è stato un viaggio di tre ore perché gli ultimi chilometri sono stati impegnativi. Seguo sistematicamente la MotoGP.

Un pilota che potrebbe ricoprire il ruolo di attaccante alla Lazio

Uno che mi dà gusto è Acosta. Pensavo potesse esplodere velocemente, ma è caduto qualche volta di troppo. Il mio tifo, però, va ai nostri piloti italiani.

Sul Derby

Il derby è roba grossa, è pesante per la settimana prima e quella dopo, soprattutto se perdi che lo diventa fino alla partita dopo. Qui c'è un'atmosfera bellissima.

