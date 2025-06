Rambaudi: "Van Bommel? Ha fatto la differenza, sa giocare in profondità. Nico Gonzalez?..."

La fase di calciomercato estiva sta per ricominciare e le squadre hanno cominciato a valutare i nuovi calciatori da far entrare nella loro famiglia. La Lazio, guidata dal Comandante Maurizio Sarri, sta ricercando un terzino e una mezz'ala ed ha già dei nomi sulla propria lista. In merito al calciomercato del club biancoceleste si è espresso Roberto Rambaudi ai microfoni di Radiosei.

È forte, nel ruolo è bravo. Ha fatto la differenza, sa giocare dentro, in profondità. È giovane e può migliorare molto, in prospettiva è un bel colpo. È più fisico di Zaccagni, assomiglia molto al padre. È un esterno di attacco; può stare anche a destra ma a è abituato a sinistra. Per me l’Olanda Under 21 è forte e lui è uno dei migliori della rosa. Non può fare la mezzala, non ha la fase difensiva; lui pensa dalla trequarti in su. Non può fare il centravanti, non gioca spalle alla porta.