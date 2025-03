Immobile confessa: "Mi manca la Lazio. In chi mi rivedo? È un giovane della Serie B"

Ciro Immobile è stato intervistato dalla redazione di “Chiamarsi Bomber”, in occasione dell'inaugurazione della Immobile Academy, il nuovo centro sportivo dell'ex bomber biancoceleste. L'ex numero 17 della Lazio ha risposto a 10 domande secche, ma si è anche lasciato andare a qualche dichiarazione.

Era un mio obiettivo fondare questa Academy già da quando ho iniziato a giocare a calcio ad alti livelli, volevo creare una struttura per questi ragazzi. I giovani oggi rimangono più a casa, mentre quando ero ragazzo ero sempre fuori casa a giocare, motivo per cui ho voluto creare questa Academy. Abbiamo la speranza che in futuro saranno fondate altre strutture di questo tipo, per poter aiutare i giovani nel loro futuro. Siamo pronti ad accogli tutti quelli che amano questo sport.