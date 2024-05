Mancano due partite al termine della stagione, ma la Lazio inizia a pensare al mercato di quest'estate. I biancocelesti, oltre a Tchaouna stanno monitorando la situazione esterni, un reparto che con l'arrivo di Tudor dovrà essere rinforzato. Secondo quanto riportato da la Gazzetta.it, la Lazio in queste ultime ore sembrerebbe essersi avvicinata a Robin Gosens, esterno ex Inter e Atalanta attualmente in forza all'Union Berlino. Ecco la situazione secondo la Gazzetta.it

La situazione di Gosens secondo la Gazzetta.it

Il giocatore tedesco era tornato in patria la scorsa estate dopo sei stagioni vissute in Italia, quattro e mezza con la maglia dell'Atalanta, una e mezza con quella dell'Inter. L'ambientamento in Bundesliga non ha avuto intoppi, ma con il passare dei mesi è prevalsa in lui la voglia di tornare in Italia. Una decisione che ha attirato le attenzioni dei nostri club, due in particolare, il Bologna e la Lazio. La società di Lotito, però, è quella che si è tuffata su questo affare con maggiore convinzione, al punto che la trattativa per portare il giocatore a Formello è in dirittura d'arrivo. I contatti con il suo entourage sono stati molto frequenti nelle ultime settimane e hanno condotto a un'ipotesi di accordo che pare aver riscosso l'assenso del laterale. All'Union Gosens ha un ingaggio di circa 3 milioni che gli sarebbe sostanzialmente confermato, bonus compresi. Ci sarà poi da trattare con il suo club, che ha comunque già assicurato a Gosens che intende rispettare la sua volontà di tornare in Italia. La scorsa estate la società tedesca versò all'Inter poco più di 13 milioni di euro per assicurarsi il cartellino. Potrebbe ora accontentarsi di una cifra inferiore, ma non di molto. L'investimento che la Lazio dovrà fare è quindi tra i 10 e i 12 milioni. L'Union potrebbe però accettare la formula del prestito oneroso con riscatto obbligatorio.

La stagione di Gosens all'Union Berlino

L'esterno tedesco ex Inter e Atalanta, nonostante una stagione molto difficile sin qui dell'Union Berlino attualmente in zona retrocessione, ha ben figurato totalizzando 6 gol e 4 assist.