Stasera ricomincia la Coppa Italia per la Lazio: un’altra occasione di rilancio per Noslin

Stasera torna la Coppa Italia per Lazio e Napoli che si sfideranno nella prima delle due gare settimanali, domenica ci sarà quella in campionato. Non sarà una partita facile, ma i biancocelesti potranno contare sul supporto e l’amore dei tifosi laziali, nel suggestivo scenario dello stadio Olimpico di Roma. La competizione è importante per entrambe le squadre, un’occasione per mettere in mostra tutta la rosa e per dimostrare l’ottimo lavoro svolto finora. Staccare il pass per i quarti è un traguardo fondamentale di stasera, una partita secca, in cui si giocherà il tutto per tutto.

Noslin: una chance stasera

La maglia di Noslin stasera ha un doppio peso contro il Napoli: Baroni, la squadra e i tifosi attendono il calciatore, quell’attaccante mobile e ritmico su cui la società ha puntato durante lo scorso calciomercato. Il giovane prova a sbloccarsi e a scuotersi da mesi e gode della fiducia dell’ambiente. Proprio per questo, quella di stasera è considerata un’occasione per svoltare e ritrovare sicurezza, dopo una non ottima prestazione contro il Ludogorets in Europa League. Come riporta il Corriere dello Sport, Baroni stasera lancerà proprio Noslin contro il Napoli, anche per cause di forza maggiore (essendo Dia infortunato e Castellanos affaticato).

