Lazio, futuro incerto per Noslin: ballottaggio con Cancellieri e riflessioni sul mercato

Una delle certezze di questa particolare Stato per la Lazio è l’impossibilità di fare mercato e di vedere i nuovi elementi aggiungersi all’organico biancoceleste. È anche vero che ancora vanno sciolti alcuni dubbi in attacco. Se dopo le ultime amichevoli Sarri è convinto di tenere Cancellieri in squadra, proprio tale convinzione mette in dubbio, invece, la permanenza di un altro giovane attaccante: Tijiani Noslin.

Il futuro di Noslin

L’olandese, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, è in bilico da un mese, poteva essere sacrificato, come aveva fatto intuire la società, ma il discorso voleva anche per l’esterno romano rientrato dal Parma, Cancellieri. Si parlava di un vero e proprio ballottaggio che, secondo questa visione, dovrebbe essere stato vinto dal giovane italiano. Ora, però, la novità è un’altra: entrambi i giocatori potrebbero rimanere, le riflessioni sono aperte a Formello con Sarri e Fabiani che ne parleranno nei prossimi giorni. Si tratta di una scelta dedicata e complessa, perché lo spazio per l’ex Verona è ridotto e forse sarebbe meglio se andasse a giocare altrove, anche se non si può pensare di alleggerire il parco attaccanti senza calcolare l’eventuali necessità del tecnico. Ad esempio, un fattore da considerare nel reparto avanzato è proprio l’indisponibilità prolungata di Isaksen, costretto a saltare quasi sicuramente almeno le prime due giornate di campionato a causa di una mononucleosi che lo costringerà a rientrare in campo con molta prudenza. Va considerata anche l’età di Pedro e la coppa d’Africa a cui parteciperà di sicuro il senegalese Dia. Questo comporta il rischio che Sarri, a metà dicembre e fino a gennaio, potrebbe trovarsi con soltanto il dati disponibile in attacco.

