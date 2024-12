Farioli: "Lazio incredibile! Noi faremo qualche cambio, ma…"

Domani alle 21:00 alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam andrà in scena la sfida tra Ajax e Lazio che si tolgono solo tre punti dalla classifica generale di questa Europa League condotta dai biancocelesti a quota 13. Domani Baroni incontrerà uno dei tecnici più emergenti nel panorama europeo: Francesco Farioli, primo allenatore della storia italiano ad allenare l'Ajax, che sin qui sta facendo molto bene nella capitale olandese con la sua squadra sesta in Europa League e terza in Eredivisie.

Il tecnico dell'Ajax è intervenuto alla vigilia della sfida contro la Lazio ai microfoni di Sky Sport.

Nella pagina successiva le parole del tecnico dell'Ajax Fraioli a SKY