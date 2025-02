Lecce-Udinese 0-1: ad esser protagonista il caso Lucca

Questa sera il posticipo del sabato sera della 26sima giornata di Serie A è la sfida tra Lecce-Udinese allo stadio Via del Mare. La squadra di casa lotta per non retrocedere sperando nella cura Giampaolo che spesso offre i suoi risultati.

Dall'altra l'Udinese che sta disputando un'ottima stagione e non perde occasione per stupire e rimanere sul pezzo a suon di risultati. Il match termina 0-1 per gli ospiti a decidere è un gol dell'attaccante Lucca che segna dagli undici metri il gol decisivo. A tener banco però è stato l'episodio che potremmo senz'altro definire più unico che raro.

Lucca segna e diventa un caso

E' il minuto 32, rigore assegnato all'Udinese. L'attaccante Thauvin è pronto a calciare il rigore quando il suo compagno di squadra Lucca insiste per tirarlo al punto da strappare la palla per il calcio di rigore a Thauvin. Fin qui un siparietto che ogni tanto vediamo sui campi ma quello che accade dopo ha dell'incredibile. Lucca dopo essersi preso con forza il rigore lo realizza anche ma si ritrova ad esultare da solo. Forte il dissenso dei suoi compagni che lo ignorano. Le reazioni saltano all'occhio e anche quella dell'allenatore dei bianconeri RunJaic che va su tutte le furie e sostituisce Lucca.

Le rispettive classifiche

La squadra di casa perde, tanta delusione per gli uomini di Giampaolo che speravano in un allungo dalle posizioni che rappresentano la retrocessione. I punti ora sono 25 e la distanza resta buona sulla terzultima che è a 20 anni.

In casa Udinese arriva una vittoria amara, amarezza che deriva dalla situazione etica legata a Lucca che è diventato un vero e proprio caso. I bianconeri si lanciano al decimo posto con ben 36 punti, solo una distanza dalla Roma di Ranieri.