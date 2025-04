Lazio-Bodo/Glimt, la spettacolare scenografia della Curva Nord

I tifosi della Lazio hanno risposto ancora una volta presente ad un impegno che potrebbe segnare la storia recente del club capitolino. Con più di 55mila laziali, la squadra avrà tutto il sostegno necessario per affrontare una delle partite più complesse della stagione per la gara di ritorno contro il Bodo/Glimt. Dopo la straordinaria scenografia organizzata in occasione del derby capitolino contro la Roma, che ha fatto il giro del mondo per la bellezza e accuratezza, anche questa volta il tifo organizzato non è stato da meno.

via OneFootball - Photo by Paolo Bruno/Getty Images

La scenografia della Nord

A splendere sugli spalti della Curva Nord e dei Distinti per questa sfida determinante è stato un omaggio nei confronti della nota band inglese, gli Oasis: i supporters biancocelesti hanno rappresentato prima un muro spoglio, poi successivamente dipinto con delle bombolette con la scritta “You're my Wonderwall".

“You're my Wonderwall”

Il video