Derby alle porte e Lazio in emergenza: i dubbi di Sarri

Allenamento blindato e aggiornamenti medici

Solo quindici minuti di lavoro aperto al pubblico e trasmesso sui canali ufficiali: un torello, esercizi di attivazione e qualche scatto. Poi di nuovo allenamento a porte chiuse, come da programma di una stagione in cui la Lazio ha scelto la massima riservatezza. Dal bollettino medico emergono le situazioni di Castellanos, Rovella, Patric e Vecino, tutti impegnati in lavori personalizzati. Per Taty non sembrano esserci particolari preoccupazioni: mercoledì ha svolto l’intera seduta, mentre ieri solo una parte.

I dubbi di Sarri verso il derby

Più delicata la condizione di Rovella, fermo da domenica per un fastidio agli adduttori: gli esami hanno escluso lesioni, ma resta l’incognita della pubalgia. Oggi si capirà se potrà esserci nel derby, con Cataldi già pronto a subentrare. Dal suo recupero dipendono anche le scelte a centrocampo, dove Dele-Bashiru resta in bilico e Belahyane rappresenta un’alternativa. In difesa la linea è definita (Marusic, Gila, Romagnoli e Tavares) con Provedel in porta. In attacco restano da chiarire le gerarchie tra Cancellieri e Pedro, quest’ultimo spesso utilizzato a gara in corso; Zaccagni e Castellanos partiranno dall’inizio, mentre in panchina ci saranno Isaksen, Dia e Noslin. Non recuperano Vecino e Patric, mentre Lazzari dovrà restare fermo a causa di una lesione al soleo: un’altra tegola per Sarri, ancora costretto a lavorare con un gruppo incompleto.

Il Corriere dello Sport