Lazio-Viktoria Plzen, scelto l’arbitro del match: ecco di chi si tratta

La Lazio non è riuscita a sfruttare l’occasione per agganciare il quarto posto: la gara di ieri contro l’Udinese è terminata 1-1. Gli ospiti hanno mostrato tutte le loro qualità, i biancocelesti nel primo quarto d’ora del secondo tempo hanno provato a ribaltare il risultato ma non sono riusciti a portare a casa i tre punti, il calo nel finale sul piano fisico è stato evidente visti i diversi infortuni e le partite ravvicinate. Tra due giorni però c’è l’occasione di rifarsi: giovedì alle ore 18:45, davanti ai propri tifosi la Lazio giocherà il ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il Viktoria Plzen. Il primo round è stato vinto dai ragazzi di Baroni per 1-2 in Repubblica Ceca, adesso c’è grande attesa per il ritorno.



Depositphotos

L’arbitro di Lazio-Viktoria Plzen

In questi minuti è stato comunicato l’arbitro che dirigerà l’incontro tra le due squadre: la scelta è ricaduta sull’olandese Danny Makkelie.

Lazio-Viktoria Plzen, la sestina completa

Arbitro: Danny Makkelie (Ola);

Assistenti: Hessel Steegstra (Ola) e Jan de Vrie s(Ola);

IV Uomo: Marc Nagtegaal (Ola);

VAR: Rob Dieperink (Ola);

AVAR: Erwin Blank (Ola).