Mondiale per Club: quarti di finale oggi: ecco dove vedere PSG–Bayern e Real Madrid–Dortmund

Sta proseguendo l’innovativa competizione del Mondiale per Club e, proprio nella giornata di oggi, si continueranno a disputare partite valide per i quarti di finale. Il torneo che coinvolge squadre di tutto il mondo si sta per avvicinare al traguardo finale, fissato al 14 luglio prossimo. Già molte squadre, fra cui le due italiane Inter e Juventus, sono state eliminate e adesso solo le più forti e motivate sono ancora rimaste in gara.

Le partite già disputate oggi

La prima partita è stata quella fra Al-Hilal, allenato dall’ex Lazio e Inter Simone Inzaghi, e il Fluminense. La prestazione della squadra di Portaluppi trova una preziosa qualificazione alla semifinale, vincendo ad Orlando con il punteggio di 2-1. Quella di ieri sera è stata una gara equilibrata e sbloccata da Martinelli al 40º minuto, goal che ha concesso di orientare tutta la partita a favore del Fluminense, dando poche chances alla formazione avversaria. Stesso risultato anche per Chelsea-Palmeiras: gli inglesi hanno battuto i brasiliani per 2-1 a Philadelphia, qualificandosi in semifinale, dove incontreranno proprio il Fluminense. Palmer ha aperto le marcature, ma il giovane talento Estevao ha pareggiato i conti. Infine, un autogol di Weverton sul finale regalato la vittoria alla squadra inglese.

