Lazio, il blocco di mercato costa caro: sfumato anche l’arrivo di Parisi

Blocco totale: niente acquisti, e neppure cessioni

In casa Lazio si continua a fare i conti con lo stop imposto dalla Covisoc, che ha bloccato ogni tipo di operazione in entrata a causa del superamento di tre parametri economici. Un vero e proprio terremoto per il club biancoceleste, che non potrà intervenire sul mercato estivo. Nessun acquisto all’orizzonte, ma anche nessuna cessione auspicabile, poiché eventuali partenze non sarebbero sostituibili. A Formello, quindi, si cerca di blindare i nomi più richiesti, tra cui Rovella, Guendouzi e Nuno Tavares, per evitare un ulteriore indebolimento della rosa.

Il retroscena Parisi: “Era tutto pronto”

Nel frattempo, emergono indiscrezioni su operazioni già impostate e sfumate proprio a causa del blocco. Tra queste, quella che avrebbe potuto portare Fabiano Parisi dalla Fiorentina alla Lazio. A rivelarlo è stato Eziolino Capuano, allenatore che ha avuto Parisi all’Avellino, intervistato da TuttoAvellino:

Fabiano per me è come un figlio. Ha fatto il salto da Empoli alla Fiorentina con qualche dubbio, ma oggi è cresciuto molto.

Poi l’annuncio:

Se la Lazio non avesse avuto il mercato fermo, lo avrebbe già preso. Sarebbe stata una bella esperienza per lui, ma farà bene anche a Firenze.

Un rimpianto che si aggiunge a una sessione di mercato che la Lazio, di fatto, potrà solo osservare da lontano.